என்னால முடியலை.. JEE தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த மாணவர் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை..!

Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (11:36 IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (11:37 IST)
மத்திய பிரதேசத்தில் கல்வி அழுத்தம் காரணமாக 18 வயது மாணவர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவங்கள் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இந்தூர் லசூடியா காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் வசித்து வந்த தன்மய் யாதவ் என்ற 18 வயது மாணவர், ஐஐடி நுழைவு தேர்வான JEEக்கு தயாராகி வந்தார். கடுமையான கல்விச்சுமை மற்றும் மன அழுத்தம் காரணமாக அவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
உயிரிழப்பதற்கு முன் அவர் எழுதிய கடிதத்தில், தனது முடிவிற்கு மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். நாட்டின் மிக உயரிய நுழைவு தேர்வுகளில் ஒன்றான JEE-க்கான தயாரிப்பில் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் மன அழுத்தத்தை இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
பிரேத பரிசோதனை முடிவுகளுக்குப் பின்பே முழுமையான விவரம் தெரியவரும் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தடயவியல் நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.