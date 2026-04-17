முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

தொகுதி மறுவரையறை: மத்திய அரசுக்கு ஜெகன் மோகன் ரெட்டி ஆதரவு! யின் காங்கிரஸ் கண்டனம்..!

Jagan Mohan
BY: Siva
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (14:34 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (14:36 IST)
google-news
நாடாளுமன்றத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதாவிற்கு ஆதரவு அளிக்க ஜெகன் மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு செய்துள்ளது. இது மத்தியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
மக்களவையில் நான்கு உறுப்பினர்களையும், மாநிலங்களவையில் ஏழு உறுப்பினர்களையும் கொண்டுள்ள ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸின் ஆதரவு, மசோதாக்களை நிறைவேற்ற தேவையான மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையை பெற உதவும்.
 
மக்கள்தொகை அடிப்படையில் அல்லாமல், தற்போதுள்ள தொகுதிகளில் 50 சதவீதத்தை உயர்த்துவது என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்திற்கு தங்களுக்கு எவ்வித ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் சஜ்ஜலா ராமகிருஷ்ணா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார். 
 
இருப்பினும், இந்த முடிவை காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக சாடியுள்ளது. ஆந்திராவின் குரலை நசுக்கும் வகையில் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி செயல்படுவதாகவும், சிபிஐ வழக்குகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்காகவே அவர் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முகேஷ் அம்பானியை முந்தினார் கௌதம் அதானி: ஆசியாவின் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக புதிய சாதனை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos