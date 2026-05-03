முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சாப்பிட முடியவில்லை.. கண்ணை மூடினால் குழந்தைகளின் அலறல் சத்தம் ஜபல்பூர் படகு மாலுமியின் கண்ணீர் பேட்டி

Advertiesment
படகு விபத்து
BY: பாலகிருஷ்ணன்
Publish Date: Sun, 03 May 2026 (12:56 IST) Updated Date: Sun, 03 May 2026 (12:58 IST)
google-news
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் உள்ள பர்கி அணை நீர்த்தேக்கத்தில் நிகழ்ந்த கோரமான படகு விபத்து ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் உலுக்கியுள்ளது. இந்த விபத்தில் இதுவரை 11 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேரும் உயிரிழ்ந்துள்ளனர். விபத்திலிருந்து நூலிழையில் உயிர் பிழைத்த அந்தப் படகின் மாலுமி, விபத்து நடந்த கணங்கள் குறித்து கண்ணீருடன் பகிர்ந்த தகவல்கள் கண்கலங்கச் செய்துள்ளது.
 
கடந்த ஏப்ரல் 30-ம் தேதி மாலை, நர்மதா ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள பர்கி அணை நீர்த்தேக்கத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் சுமார் 40-க்கும் மேற்பட்டோருடன் சொகுசுப் படகு ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. மாலை 6 மணியளவில் திடீரென வீசிய பலத்த காற்றினால்  படகு நிலைகுலைந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. 
 
 
அந்தப் படகை இயக்கிய மாலுமி மதன் படேல், விபத்துக்குப் பிறகு கடும் மன உளைச்சலில் உள்ளார். அவர் அளித்த பேட்டியில்: கூறியபோது,
 
என்னால் இன்னும் அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள முடியவில்லை. படகு கவிழத் தொடங்கியதும் என்னால் முடிந்தவரை அனைவரையும் காப்பாற்றப் போராடினேன். பலரைத் தண்ணீருக்கு வெளியே தள்ளினேன். அந்தப் படகிலிருந்து கடைசியாகத் தப்பியது நான் தான். ஆனால், இப்போது என்னால் நிம்மதியாகச் சாப்பிட முடியவில்லை, தூங்க முடியவில்லை.
 
கண்களை மூடினாலேகாப்பாற்றுங்கள்.. காப்பாற்றுங்கள் என அந்தப் பிஞ்சு குழந்தைகள் போட்ட அலறல் சத்தம் என் காதுகளுக்குள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. அவர்களின் முகங்கள் என் கண் முன்னே வந்து போகிறது. பல உயிர்களை என்னால் காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விட்டதே என்ற குற்ற உணர்ச்சி என்னைக் கொல்கிறது என்று கண்ணீர் மல்க கூறினார்.
 
மீட்புப் பணியின் போது, உயிரிழந்த ஒரு தாய் தனது 4 வயது மகனை இறுக்கமாகக் கட்டியணைத்தபடி மீட்கப்பட்ட காட்சி மீட்புக் குழுவினரையே உறைய வைத்தது.
 
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு மத்தியப் பிரதேச அரசு தலா 4 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது. தற்போது வரை மாயமான மற்றவர்களைத் தேடும் பணியில்  வீரர்களுடன் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

Share this Story:
About Writer பாலகிருஷ்ணன்
.... மேலும் படிக்க

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொகுதி முழுவதும் வன்முறை.. தேர்தலை ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவு..! மே 21ல் மறுவாக்குப்பதிவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos