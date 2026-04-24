முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

வருமான வரி தாக்கல்: 200% அபராதத்தைத் தவிர்க்க இதோ சில வழிகள்!

Advertiesment
வருமான வரி
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (12:56 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (12:57 IST)
வருமான வரி தாக்கல் என்பது வெறும் படிவத்தை நிரப்புவது மட்டுமல்ல, அது ஒரு பொறுப்பான நிதி நடவடிக்கை. வரி சேமிப்பு என்பது சரியான திட்டமிடல் மற்றும் துல்லியமான அறிக்கையிடலை பொறுத்தது. பல வரி செலுத்துவோர் அதிக வரி காரணமாக பணத்தை இழப்பதில்லை, மாறாக தாக்கல் செய்யும் போது செய்யும் தவறுகளாலேயே இழக்கின்றனர்.
 
வருமான வரித்துறையின் விதிகளின்படி, வருமானத்தை வேண்டுமென்றே தவறாக காட்டுவது அல்லது மறைப்பது நிரூபிக்கப்பட்டால், செலுத்த வேண்டிய வரித் தொகையில் 200 சதவீதம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். சாதாரணமான குறைவான வருமான கணக்கீட்டிற்கு 50 சதவீத அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.
 
தவிர்க்க வேண்டிய முக்கிய தவறுகள்:
 
சேமிப்பு கணக்கு வட்டி, எஃப்டி வட்டி மற்றும் பங்குச்சந்தை லாபங்களை கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும்.
 
உங்கள் வருமான விவரங்கள் AIS அதாவ்து Annual Information Statement மற்றும் Form 26AS ஆகியவற்றுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும்.
 
காலதாமதமாக தாக்கல் செய்தால் ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
 
முறையான ஆவணங்கள், சரியான வங்கி விவரங்கள் மற்றும் உரிய நேரத்தில் வரி செலுத்துதல் ஆகியவை உங்களை தேவையற்ற சட்ட சிக்கல்களில் இருந்து பாதுகாக்கும். தவறு நேர்ந்தால், திருத்தப்பட்ட படிவத்தை உடனடியாக தாக்கல் செய்வது நல்லது.
 
Edited by Siva

இனிமேல் ஒரு நாளுக்கு 25 மணி நேரம்!.. நாசா விஞ்ஞானிகள் கணிப்பு!...

