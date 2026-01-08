முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜனவரி 12-ல் பிஎஸ்எல்வி சி 62 ராக்கெட்.. இஸ்ரோவில் சூப்பர் தகவல்

Advertiesment
இஸ்ரோ

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (13:59 IST)
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இஸ்ரோ, புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் உட்பட 19 செயற்கைக்கோள்களுடன் பிஎஸ்எல்வி சி-62  ராக்கெட்டை வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதி விண்ணில் செலுத்த உள்ளது. 
 
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட உள்ளது. இதற்கான இறுதிக்கட்ட முன்னேற்பாடுகளில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தற்போது தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
 
இந்த ராக்கெட் மூலம் அனுப்பப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் தொலைத்தொடர்பு, தொலை உணர்வு மற்றும் வழிகாட்டுதல் சேவைகளை மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, இந்த செயற்கைக்கோள் உயர்தர படங்களை எடுத்து அனுப்பும் திறன் கொண்டது என்பதால், நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவ கண்காணிப்பு பணிகளுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த மைல்கல்லாக அமையும் என கருதப்படுகிறது. 
 
வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் துல்லியமான தகவல்களை பெறவும் இது பெரிதும் உதவும். புவி கண்காணிப்பில் இந்தியாவின் விண்வெளித் திறனை இது அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மூன்று நிமிடங்களுக்கு ஒரு மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos