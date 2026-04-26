Unlimited 5G டேட்டா என்பது உண்மையா? அல்லது மறைமுக நிபந்தனைகள் உண்டா? பயனர்கள் விழிப்புணர்வு..

Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (08:37 IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (08:39 IST)
இந்திய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இன்று Unlimited 5G திட்டங்களை மிகத்தீவிரமாக விளம்பரப்படுத்தி வருகின்றன. பெரிய கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்யவும், தடையின்றி கேமிங் விளையாடவும் இது வரப்பிரசாதமாக தோன்றினாலும், இதில் மறைந்துள்ள சில நிபந்தனைகளை பயனர்கள் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம்.
முதலாவதாக, பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் இந்த சேவையை ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு மேல் உள்ள ரீசார்ஜ் திட்டங்களுக்கு மட்டுமே வழங்குகின்றன. குறைந்த விலை திட்டங்களில் இது கிடைப்பதில்லை. இரண்டாவதாக, 'நியாயமான பயன்பாட்டுக் கொள்கை' என்ற பெயரில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை தாண்டிய பிறகு உங்கள் இணைய வேகம் பெருமளவு குறைக்கப்படலாம். குறிப்பாக, ஹாட்ஸ்பாட் மூலம் இணையத்தை பகிரும்போது பல நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றன.
மேலும், 5G சேவை அனைத்து இடங்களிலும் சீராக கிடைப்பதில்லை. நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் சிக்னல் குறைவாக இருந்தால், ஃபோன் தானாகவே 4G-க்கு மாறிவிடும். இதனால் உங்கள் டேட்டா பேக் விரைவில் தீர்ந்துவிடும் வாய்ப்பு உண்டு.
5G பயன்படுத்துவதால் கைப்பேசியின் பேட்டரி விரைவில் தீருவதுடன், சாதனம் அதிக வெப்பமடையும் சிக்கலும் உள்ளது. எனவே, ரீசார்ஜ் செய்வதற்கு முன் உங்கள் பகுதியில் 5G கவரேஜ் எப்படி உள்ளது என்பதையும், உங்கள் போன் அனைத்து 5G பேண்டுகளையும் ஆதரிக்கிறதா என்பதையும் உறுதி செய்து கொள்வது நல்லது.
விளம்பரங்களை மட்டும் நம்பாமல், சிறு எழுத்துக்களில் உள்ள நிபந்தனைகளை தெரிந்துகொள்வது ஏமாற்றத்தை தவிர்க்க உதவும்.