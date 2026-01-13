தனக்கு தானே கல்லறை கட்டிய முதியவர் காலமானார்! அவர் கட்டிய கல்லரையில் உடல் அடக்கம்..!

வாழ்க்கையின் நிலையாமையை உணர்த்தும் வகையில், தான் உயிருடன் இருக்கும்போதே தனக்குத்தானே கல்லறை கட்டிக்கொண்டு பிரபலமடைந்த முதியவர் இந்திரய்யா உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தனக்கு ஒரு கல்லறை வேண்டும் என்று முடிவு செய்த அவர், அதனை மிக நேர்த்தியாக வடிவமைத்து கட்டி முடித்தார். மரணம் எப்போது வரும் என்று தெரியாத நிலையில், தனது இறுதிச் சடங்குகள் மற்றவர்களுக்கு பாரமாக இருக்கக்கூடாது என்ற நோக்கில் அவர் இந்தச் செயலைச் செய்ததாக அப்பகுதி மக்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர்.
அவர் ஆசைப்பட்டபடியே, அவர் பார்த்து பார்த்து கட்டிய அதே கல்லறையில் தற்போது அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மரணத்தை ஒரு பயமாக பார்க்காமல், அதை வாழ்வின் இயல்பான முடிவாக கருதிய இந்திரய்யாவின் செயல் அப்பகுதியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.