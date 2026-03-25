மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் முதல் அயோத்தி ராமர் கோவில் வரை.. IRCTCயின் ஆன்மீக சுற்றுலா ரயில்..

Meenakshi Amman Temple
BY: Siva
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (11:07 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (11:09 IST)
தென்னிந்தியாவின் புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலங்களை தரிசிக்க விரும்பும் பக்தர்களுக்காக, IRCTC "பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்" என்ற சிறப்பு ரயில் குறித்த அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. 
 
வரும் ஏப்ரல் 11, 2026 அன்று கோரக்பூரில் தொடங்கும் இந்தப் பயணம், ஏப்ரல் 22 வரை மொத்தம் 11 இரவுகள் மற்றும் 12 நாட்கள் நீடிக்கும். அயோத்தி, லக்னோ, கான்பூர் மற்றும் ஜான்சி உள்ளிட்ட முக்கிய நிலையங்களில் பயணிகள் ரயிலில் ஏறிக்கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த ஆன்மீகப் பயணத்தில் திருப்பதி பாலாஜி கோயில், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், கன்னியாகுமரி மற்றும் மல்லிகார்ஜுனா ஜோதிர்லிங்கம் ஆகிய புனிதத் தலங்களை தரிசிக்கலாம். பயணிகளின் வசதிக்காக மூன்று விதமான கட்டண முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:
 
எகானமி (Sleeper): ஒரு நபருக்கு ரூ.24,790.
 
ஸ்டாண்டர்ட் (3AC): ஒரு நபருக்கு ரூ.42,530.
 
கம்ஃபர்ட் (2AC): ஒரு நபருக்கு ரூ.56,710.
 
இந்தக் கட்டணத்தில் தங்கும் வசதி, உணவு மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்து செலவுகள் அடங்கும். இதற்கான முன்பதிவுகள் "முதலில் வருபவருக்கே முன்னுரிமை" அடிப்படையில் IRCTC இணையதளத்தில் நடைபெறுகின்றன. மேலும், எளிய தவணை முறை மற்றும் எல்டிசி வசதிகளையும் பயணிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
 
