இந்திய கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக தடையின்றி செல்லலாம்: மீண்டும் உறுதி செய்த ஈரான்..!

Advertiesment
ஈரான்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (08:58 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (09:00 IST)
மத்திய கிழக்கு போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியா உள்ளிட்ட ஐந்து நட்பு நாடுகளின் கப்பல்கள் தடையின்றி செல்ல ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது. 
 
இந்தியா, ரஷ்யா, சீனா, பாகிஸ்தான் மற்றும் ஈராக் ஆகிய நாடுகளின் கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்ச்சி தெரிவித்துள்ளார். வங்கதேச கப்பல்களும் இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தற்போது போர்ச்சூழல் நிலவுவதால் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வளைகுடா நாடுகளின் கப்பல்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியின் மீது ஈரான் தனது முழு அதிகாரத்தை நிலைநாட்டியுள்ளதாக அரக்ச்சி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஈரானின் இந்த தடையை உலக நாடுகள் வெறும் மிரட்டல் என்று நினைத்த நிலையில், தனது பலத்தை ஈரான் நிரூபித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் இந்த வழித்தடத்தை திறக்க மேற்கொண்ட முயற்சிகள் தோல்வியடைந்துள்ள நிலையில், நட்பு நாடுகளுடனான ஒருங்கிணைப்பு எதிர்காலத்திலும் தொடரும் என்று ஈரான் உறுதியளித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

