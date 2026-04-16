முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

14 லட்சம் ரூபாய் டிக்கெட் கொண்ட Palace on Wheels சொகுசு ரயில் ரத்து.. சுற்றுலா துறைக்கு பெரும் பாதிப்பு..!

பேலஸ் ஆன் வீல்ஸ்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (16:07 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (16:08 IST)
ராஜஸ்தானின் புகழ்பெற்ற Palace on Wheelsசொகுசு ரயில், ஈரானில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக பயணிகளின்றி தவித்து வருகிறது. சுமார் 14 லட்சம் ரூபாய் வரை டிக்கெட் கட்டணம் கொண்ட இந்த ரயிலில், இந்த சீசனில் திட்டமிடப்பட்ட 32 பயணங்களில் 10 பயணங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
43 ஆண்டு கால வரலாற்றில், ஒரே சீசனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பயணங்கள் ரத்து செய்யப்படுவது இது இரண்டாவது முறையாகும். 
 
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் உறுதியற்ற நிலை ஆகியவற்றால் சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை கணிசமாக குறைந்துள்ளது. 
 
பொதுவாக 70 முதல் 80 சதவீத இடங்கள் நிரம்பி வழியும் இந்த ரயிலில், இந்த சீசனின் இறுதி பயணத்தில் வெறும் 30 பயணிகள் மட்டுமே பயணித்துள்ளனர். 84 பயணிகள் வரை பயணிக்கும் வசதி கொண்ட இந்த ரயிலை இயக்க, குறைந்தபட்சம் 14 கேபின்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். 
 
கடந்த ஆண்டு இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் போரினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு, இந்த ஆண்டு ஈரான் போரினால் தொடர்கிறது. இதனால் ராஜஸ்தானின் சுற்றுலாத்துறை பெரும் பொருளாதார இழப்பை சந்தித்துள்ளதுடன், நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள் மற்றும் உள்ளூர் வணிகர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

