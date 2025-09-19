முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியாவில் இன்று iPhone17 விற்பனை! முண்டியடித்த கூட்டத்தில் உண்டான கைக்கலப்பு! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

Advertiesment
iphone 17 fight

Prasanth K

, வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (09:11 IST)

இன்று ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் iPhone 17 இந்தியாவில் வெளியாகும் நிலையில் அதிகாலை முதலாக அதை வாங்க கூடிய கூட்டத்தில் கைக்கலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

 

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் புதிய iPhone 17 மாடல்கள் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இவற்றின் விலை லட்சங்களில் உள்ள நிலையிலும் அதை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று iPhone 17 மாடல் இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது.

 

இந்த ஐஃபோனை வாங்க மும்பையில் பிகேசி ஜியோ செண்டரில் காலை முதலே ஏராளமானவர்கள் வரிசையில் காத்திருக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். நேரம் ஆக ஆக கூட்டம் அதிகரித்த நிலையில் அங்கு தள்ளு முள்ளும் கைக்கலப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.  ஒரு ஃபோனுக்காக இளைஞர்கள் காட்டும் ஆர்வமும், வன்முறையும் கவலையளிப்பதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.k


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்று தமிழகம் முழுவதும் மழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அதிக மழை பெய்யும்? - வானிலை ஆய்வு மையம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos