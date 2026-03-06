10ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய மாணவிக்கு திடீரென பிறந்த குழந்தை.. குப்பை தொட்டியில் வீசியதால் பரபரப்பு..!

Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (16:19 IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (16:20 IST)
தெலங்கானாவில் அதிர்ச்சிகரமான ஒரு சம்பவமாக, 16 வயது மாணவி ஒருவர் தனியார் ஸ்கேனிங் மையத்தின் கழிவறையில் குழந்தையை பெற்றெடுத்தார்.
10ஆம்வகுப்பு தேர்வு எழுதிவிட்டு திரும்பிய அந்த மாணவிக்கு கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்பட்டதை அடுத்து, அவரது தாய் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அங்கு மருத்துவர்கள் ஸ்கேன் செய்ய பரிந்துரைத்ததால், அவர்கள் ஒரு தனியார் ஸ்கேனிங் மையத்திற்கு சென்றுள்ளனர்.
தனது முறைக்காக காத்திருந்தபோது கழிவறைக்கு சென்ற மாணவிக்கு திடீரெனப் பிரசவ வலி ஏற்பட்டு அங்கேயே குழந்தையை பெற்றெடுத்தார். அந்த மாணவியும் அவரது தாயும் குழந்தையை குப்பைத் தொட்டியில் வீசி சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதை கவனித்த ஸ்கேன் நிலைய ஊழியர்கள் உடனடியாக போலீசாருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். விரைந்து வந்த போலீசார், மாணவியையும் குழந்தையையும் நாகர்கர்னூல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தற்போது இருவரும் நலமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவியின் கர்ப்பத்திற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.