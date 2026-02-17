முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காதலியை கொலை செய்துவிட்டு அவருடைய ஆவியுடன் பேச முயற்சித்த காதலன்.. திடுக்கிடும் தகவல்..!

Advertiesment
இந்தூர் கொலை

Siva

, செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (10:15 IST)
மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் எம்பிஏ மாணவி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், கைதான பியூஷ் தமோதியா அளித்துள்ள வாக்குமூலம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பிப்ரவரி 10 அன்று, மாணவியை அறைக்கு அழைத்து சென்ற பியூஷ், அவரை வற்புறுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். மாணவி மறுத்ததால், அவரது கை கால்களை கட்டி, வாயில் துணியைத் திணித்து கொலை செய்துள்ளார்.
 
கொலைக்குத் பின், சடலத்தின் அருகிலேயே அமர்ந்து பியூஷ் மது அருந்தியுள்ளார். மேலும், மாணவியின் மொபைலில் இருந்த ஆபாச வீடியோக்களை கல்லூரி வாட்ஸ்அப் குழுவில் பகிர்ந்துவிட்டு மும்பைக்கு தப்பியோடினார். 
 
மும்பை பன்வெல் பகுதியில் பதுங்கியிருந்தபோது, தான் கொன்ற பெண்ணின் ஆவியுடன் பேச யூடியூப் வீடியோக்களை பார்த்து பில்லி சூனியம் மற்றும் மாந்திரீக சடங்குகளைச் செய்துள்ளார். காதலி வேறு ஒருவருடன் பேசியதால் ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில் இதை செய்ததாக அவர் கூறியுள்ளார். தற்போது மூன்று நாள் போலீஸ் காவலில் உள்ள அவரிடம், தடயவியல் நிபுணர்கள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் உறுதி.. காங்கிரஸ் உடைவதும் உறுதி.. அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!
Home
Explore
Shorts
Photos
Videos