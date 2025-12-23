இண்டிகோ பயணிகளுக்கு ரூ.10,000 மதிப்புள்ள வவுச்சர்.. எப்போது கிடைக்கும்?

இந்தியா முழுவதும் கடந்த டிசம்பர் 3 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், ஏராளமான பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை தொடர முடியாமல் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
இந்த நிலையில், விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதாலும் மற்றும் விமான தாமதத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு ரூ.10,000 நஷ்ட ஈடு வழங்கப்படும் என இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது.
அந்த அறிவிப்பின்படி, ரூ.10,000 மதிப்புள்ள 'பயண வவுச்சர்களை' வரும் டிசம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு வழங்க உள்ளதாக இண்டிகோ நிறுவனம் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த வவுச்சர்கள் அடுத்த 12 மாதங்களுக்கு செல்லுபடி ஆகும் என்றும், இது அரசு விதிகளின்படி வழங்கப்பட வேண்டிய இழப்பீட்டு தொகையுடன் சேர்த்து, கூடுதலாக இண்டிகோ நிறுவனம் சார்பில் வழங்கப்படும் தொகை என்றும் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வவுச்சர்களை பயன்படுத்தி, பாதிக்கப்பட்ட பயணிகள் அடுத்த 12 மாதங்களுக்குள் இண்டிகோ விமானங்களில் ரூ.10,000 மதிப்பிலான பயண சீட்டுகளை பெற்றுப் பயணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.