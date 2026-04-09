முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

இனி அமெரிக்கா, கனடா வேனாம்.. அயர்லாந்துக்கு ரூட்டை மாற்றிய இந்திய மாணவர்கள்..!

Students
BY: Siva
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (14:26 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (14:28 IST)
உலகளாவிய உயர்கல்வி தேர்வுகளில் இந்திய மாணவர்களின் முன்னுரிமை மாறி வருவதை உணர்த்தும் வகையில், 2024-ம் ஆண்டில் அயர்லாந்து நாட்டில் பயில விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 38 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக புதிய அறிக்கை ஒன்று தெரிவிக்கிறது. அதே வேளையில், வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பயிலும் இந்திய மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 15 சதவீதம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
'ஒன்ஸ்டெப் குளோபல்' நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வின்படி, கடந்த பத்தாண்டுகளில் அயர்லாந்தில் பயிலும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 700-லிருந்து 9,000-க்கும் மேலாக உயர்ந்துள்ளது. 
 
கனடா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் விசா விதிமுறைகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளதும், அமெரிக்காவில் நிலவும் இடநெருக்கடியும் இந்திய மாணவர்களை அயர்லாந்தை நோக்கி திரும்ப செய்துள்ளன. 
 
ஆங்கிலம் பேசும் நாடு, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்விக்கு முன்னுரிமை, குறுகிய கால படிப்புகள் மற்றும் படிப்பிற்கு பிந்தைய வேலைவாய்ப்புகள் போன்றவை அயர்லாந்தை ஒரு சிறந்த மாற்றாக மாற்றியுள்ளன.
 
குறிப்பாக, கோயம்புத்தூர், கொச்சி, இந்தூர் மற்றும் விசாகப்பட்டினம் போன்ற இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் வெளிநாட்டு படிப்புகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். 
 
கல்விக்கடன் வசதி மற்றும் டிஜிட்டல் விழிப்புணர்வு காரணமாக, நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் நாடுகளை தேர்வு செய்வதில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. இருப்பினும், மாணவர்களின் தங்குமிட வசதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது அயர்லாந்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அவசியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Siva
