இனி அமெரிக்கா, கனடா வேனாம்.. அயர்லாந்துக்கு ரூட்டை மாற்றிய இந்திய மாணவர்கள்..!

Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (14:26 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (14:28 IST)
உலகளாவிய உயர்கல்வி தேர்வுகளில் இந்திய மாணவர்களின் முன்னுரிமை மாறி வருவதை உணர்த்தும் வகையில், 2024-ம் ஆண்டில் அயர்லாந்து நாட்டில் பயில விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 38 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக புதிய அறிக்கை ஒன்று தெரிவிக்கிறது. அதே வேளையில், வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பயிலும் இந்திய மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 15 சதவீதம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
'ஒன்ஸ்டெப் குளோபல்' நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வின்படி, கடந்த பத்தாண்டுகளில் அயர்லாந்தில் பயிலும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 700-லிருந்து 9,000-க்கும் மேலாக உயர்ந்துள்ளது.
கனடா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் விசா விதிமுறைகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளதும், அமெரிக்காவில் நிலவும் இடநெருக்கடியும் இந்திய மாணவர்களை அயர்லாந்தை நோக்கி திரும்ப செய்துள்ளன.
ஆங்கிலம் பேசும் நாடு, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்விக்கு முன்னுரிமை, குறுகிய கால படிப்புகள் மற்றும் படிப்பிற்கு பிந்தைய வேலைவாய்ப்புகள் போன்றவை அயர்லாந்தை ஒரு சிறந்த மாற்றாக மாற்றியுள்ளன.
குறிப்பாக, கோயம்புத்தூர், கொச்சி, இந்தூர் மற்றும் விசாகப்பட்டினம் போன்ற இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் வெளிநாட்டு படிப்புகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
கல்விக்கடன் வசதி மற்றும் டிஜிட்டல் விழிப்புணர்வு காரணமாக, நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் நாடுகளை தேர்வு செய்வதில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. இருப்பினும், மாணவர்களின் தங்குமிட வசதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது அயர்லாந்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அவசியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
Siva
