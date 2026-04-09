முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

இன்ஸ்டாவில் 15 லட்சம் பாலோயர்கள்.. தொழிலதிபர்.. பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் நெருக்கம்.. துபாயில் திடீர் கைது..!

Rao Inderjeet Yadav
BY: Siva
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (15:54 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (15:56 IST)
ஹரியானா மற்றும் உத்தரப் பிரதேச மாநிலங்களில் தேடப்பட்டு வந்த பிரபல ரவுடி ராவ் இந்தர்ஜித் யாதவ் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சுமார் 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இன்ஸ்டாகிராம் பின்தொடர்பாளர்களை கொண்டுள்ள இவர், சமூக வலைதளங்களில் பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தவர்.
 
2024-ம் ஆண்டு ரோத்தக்கில் நடந்த தொழிலதிபர் கொலை வழக்குக்கு பிறகு இவர் வெளிநாட்டிற்கு தப்பி சென்றார். இவர் மீது கொலை, மிரட்டி பணம் பறித்தல், சட்டவிரோத நில அபகரிப்பு மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கிடையேயான பிரச்சனைகளை அடியாட்களை வைத்து தீர்த்து வைத்தல் என 15-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. 
 
கடந்த ஆண்டு இவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனையில், ஐந்து சொகுசு கார்கள் மற்றும் 17 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
 
'ஜெம்ஸ் டியூன்ஸ்' என்ற இசை நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் இவர், தன்னை ஒரு தொழிலதிபராகவே அடையாளப்படுத்தி கொண்டார். இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு பாடகர் ராகுல் பாசில்புரியா மற்றும் யூடியூபர் எல்விஷ் யாதவ் ஆகியோரின் வீடுகளில் நடந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்களில் இவரது பெயர் அடிபட்டது.
 
துபாய் அதிகாரிகளிடம் இருந்து ஆவணங்கள் பெறப்பட்டவுடன் இவர் விரைவில் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், அவரது வழக்கறிஞர் இந்த கைது செய்தியை மறுத்துள்ளார்.
 
பங்குச்சந்தையில் 11 நாளில் பணம் இரட்டிப்பு.. ரூ.12.31 கோடி ஏமாந்த 75 வயது டாக்டர்..

