எல்லை பாதுகாப்பில் ஈடுபட்ட போர் விமானம் நொறுங்கி விழுந்து விபத்து.. இந்திய விமானப்படை தகவல்..!

Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (08:25 IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (08:27 IST)
அசாம் மாநிலத்தில் மாயமான இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான Su-30 MKI ரக போர் விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி நொறுங்கியதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அசாமின் கர்பி அங்லாங் மாவட்டத்தில் இந்த சோகமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. ரேடார் தொடர்பில் இருந்து துண்டிக்கப்பட்டு மாயமான இந்த விமானம், ஜோர்ஹாட் நகரில் இருந்து சுமார் 60 கி.மீ. தொலைவில் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதாக இந்திய விமானப்படை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
மலைப்பாங்கான பகுதியில் விமானம் விழுந்ததால், சிதறிய அதன் பாகங்களை தேடும் பணியில் மீட்புக் குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், விமானத்தில் இருந்த விமானியின் நிலை குறித்து இதுவரை எந்த ஒரு தெளிவான தகவலும் கிடைக்கவில்லை என்பது கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் அப்பகுதியில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விரிவான விசாரணைக்கு விமானப்படை உத்தரவிட வாய்ப்புள்ளது.
எல்லைப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் முக்கிய போர் விமானம் விபத்துக்குள்ளானது பாதுகாப்பு வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.