முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தாலிபான்கள் வெளிவிவகார அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு.. காபூலில் மீண்டும் இந்திய தூதரகம்?

Advertiesment
இந்தியா

Mahendran

, வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (12:27 IST)
ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், தாலிபான்கள் ஆளும் ஆப்கானிஸ்தானின் வெளிவிவகாரத் துறை அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தக்கியிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
தாலிபான்கள் வெளிவிவகாத் துறை அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தக்கி, ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் அனுமதி பெற்று, அக்டோபர் 9 முதல் 16 வரை இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இது, தாலிபான் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஒருவர் இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்வது இதுவே முதல்முறை ஆகும்.
 
இன்று அவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்தார். வரவிருக்கும் நாட்களில் அவர் ஆக்ரா மற்றும் தியோபந்த் மத மையத்திற்கு செல்லவுள்ளார். மேலும், இந்தியாவில் உள்ள ஆப்கானிய சமூக உறுப்பினர்களையும் அவர் சந்திப்பார்.
 
தாலிபான்கள் மீதான தனது நிலைப்பாட்டை இந்தியா நுணுக்கமாக மாற்றியமைத்து வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம், ஆப்கானிஸ்தானுடனான இந்தியாவின் இராஜதந்திர உறவுகளை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு தெளிவான சமிஞ்சை கிடைத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழுந்த 74 வயது தி.மு.க. மூத்த எம்.எல்.ஏ: திண்டுக்கல்லில் சர்ச்சை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos