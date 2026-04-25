கச்சா எண்ணெய் மட்டுமல்ல.. பாமாயிலும் தட்டுப்பாடு: இந்தியாவில் விலைவாசி உயரும் அபாயம்!

Advertiesment
பாமாயில் தட்டுப்பாடு
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (15:10 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (15:06 IST)
இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு ஒருபுறம் கவலையளிக்கும் நிலையில், தற்போது பாமாயில் தட்டுப்பாடு மற்றுமொரு மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை உருவாக்க உள்ளது. உலகிலேயே பாமாயிலை அதிகளவில் இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியா முதன்மையானது. இந்தியாவின் ஆண்டு தேவை 9.5 மில்லியன் டன்களாக உள்ள நிலையில், உள்நாட்டு உற்பத்தி வெறும் 4 லட்சம் டன்களுக்கும் குறைவாகவே உள்ளது.
 
இந்த தட்டுப்பாட்டிற்கு முக்கிய காரணம், உலகின் மிகப்பெரிய பாமாயில் உற்பத்தியாளரான இந்தோனேசியா எடுத்துள்ள புதிய முடிவாகும். இந்தோனேசியா தனது நாட்டு தேவைகளுக்காகவும், டீசல் தயாரிப்பிற்காகவும் பாமாயிலை உள்நாட்டிலேயே பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் ஏற்றுமதிக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
 
இந்தியாவில் சமையல் எண்ணெய் பயன்பாட்டில் 40% பாமாயில் தான் வகிக்கிறது. இதன் விலை அதிகரித்தால், சமையல் எண்ணெய் மட்டுமின்றி பிஸ்கட், சிப்ஸ், சாக்லேட், இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் போன்ற உணவுப் பொருட்களின் விலை உயரும். மேலும், சோப்பு, ஷாம்பு, லிப்ஸ்டிக், மாய்ஸ்சுரைசர் மற்றும் சலவைத் தூள் போன்ற அன்றாடத் தேவை பொருட்களிலும் பாமாயில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால், அவற்றின் விலையும் கணிசமாக உயரக்கூடும். 
 
மலிவு விலையில் கிடைப்பதால் ஹோட்டல்கள் மற்றும் தெருவோரக் கடைகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் இந்த எண்ணெய் தட்டுப்பாடு, நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் பட்ஜெட்டை பெரிதும் பாதிக்கும்.
 
Edited by Siva

