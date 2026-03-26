முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






போர் முடிய போகிற நேரத்தில் கச்சா எண்ணெயை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா.. குழப்பத்தில் உலக நாடுகள்..!

இந்தியா
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (12:32 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (12:35 IST)
google-news
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர்ச்சூழலால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சமாளிக்க, இறக்குமதி ஒப்பந்தங்களை இந்தியா வேகப்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டதால் ஏற்பட்டுள்ள விநியோக தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்க, ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகளிடமிருந்து தள்ளுபடி விலையில் எண்ணெய் வாங்க இந்தியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. கடந்த 11 ஆண்டுகளில் எரிசக்தி இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளின் எண்ணிக்கையை 27-லிருந்து 41-ஆக இந்தியா உயர்த்தியுள்ளதாக பிரதமர் மோடி நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
 
தற்போது இந்தியாவில் 74 நாட்களுக்கு தேவையான எண்ணெய் இருப்பு உள்ளதாகவும், பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் அரசு உறுதியளித்துள்ளது. அமெரிக்கா வழங்கியுள்ள 30 நாள் சலுகையை பயன்படுத்தி, ஏற்கனவே கப்பல்களில் ஏற்றப்பட்ட ரஷ்ய மற்றும் ஈரானிய எண்ணெய்யை இந்தியா பெற்று வருகிறது. 
 
ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் சுமார் 60 மில்லியன் பேரல் ரஷ்ய எண்ணெய் இந்தியாவிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், உள்நாட்டு எல்பிஜி உற்பத்தியை 25 சதவீதம் அதிகரிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. போர் நீடித்தால் விநியோகத்தில் பெரும் சவால்கள் ஏற்படும் என்பதால், மாற்று வழிகளை உருவாக்குவதில் இந்தியா தீவிரமாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஏப்ரல் 2ம் தேதி பிரச்சாரத்தை துவங்கும் முக ஸ்டாலின்!.. சூடுபிடிக்கும் அரசியல் களம்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos