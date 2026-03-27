முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

டீசலுக்கு வரி இல்லை.. பெட்ரோலுக்கும் வரி குறைப்பு.. மத்திய அரசு அதிரடி..!

Petrol
BY: Siva
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (08:42 IST) Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (08:43 IST)
மத்திய அரசு இன்று பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால்தீர்வையை தலா 10 ரூபாய் குறைத்து அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் மீதான வரி 13 ரூபாயிலிருந்து 3 ரூபாயாகவும், டீசல் மீதான வரி 10 ரூபாயிலிருந்து பூஜ்ஜியமாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தொடுத்துள்ள போர் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஏற்பட்டுள்ள போக்குவரத்து முடக்கம் காரணமாக உலகளவில் எரிசக்தி தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. உலகின் கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இப்பாதை வழியாகவே நடைபெறுகிறது. 
 
போர் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 12 முதல் 15 சதவீதத்தை இப்பகுதியிலிருந்தே இறக்குமதி செய்து வந்தது. தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சர்வதேச நெருக்கடியால் உள்நாட்டில் எரிபொருள் விலை உயராமல் தடுக்கவும், சாமானிய மக்களின் சுமையைக் குறைக்கவும் மத்திய அரசு இந்த அதிரடி வரிக்குறைப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. 
 
இது பொருளாதார ரீதியாக மக்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
குடிகாரன் ஓட்டு எங்களுக்கு வேண்டாம்!.. சீமான் ராக்ஸ்!..

