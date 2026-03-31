ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம்: வரி செலுத்துவோர் கவனத்திற்கு முக்கிய மாற்றங்கள்!

Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (14:17 IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (14:23 IST)
இந்தியாவின் நேரடி வரி விதிப்பு முறையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்குகிறது. சுமார் 60 ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்த 1961-ம் ஆண்டு வருமான வரி சட்டத்திற்கு பதிலாக, 'வருமான வரிச் சட்டம் 2025' நாளை முதல் அதாவது ஏப்ரல் 1, முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த மாற்றம் வரி விகிதங்களை மாற்றவில்லை என்றாலும், வரி செலுத்தும் நடைமுறைகளை எளிமையாக்குவதையும் டிஜிட்டல் மயமாக்குவதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
முக்கிய மாற்றங்கள்:
இதுவரை இருந்த 'கடந்த ஆண்டு' மற்றும் 'மதிப்பீட்டு ஆண்டு' என்ற குழப்பமான நடைமுறை நீக்கப்பட்டு, இனி 'வரி ஆண்டு' என்ற எளிய முறை அறிமுகமாகிறது.
நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் ரொக்க பரிமாற்றம் செய்வோர், 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் சொத்து வாங்குவோர் மற்றும் 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் வாகனங்கள் வாங்குவோருக்கு பான் கார்டு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புனே மற்றும் அகமதாபாத் ஆகிய நகரங்கள் 'மெட்ரோ' பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால் இங்குள்ளவர்கள் 50% வரை வாடகை படி வரி விலக்கு பெறலாம்.
கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் மீதான கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், ரிசர்வ் வங்கியின் டிஜிட்டல் ரூபாய் அதிகாரப்பூர்வ பணப் பரிமாற்ற முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரி விதிமுறைகளின் எண்ணிக்கை 511-லிருந்து 333 ஆகவும், படிவங்கள் 190 ஆகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சம்பளம் அல்லாத பிற பிரிவினருக்கு வரி தாக்கல் செய்ய ஆகஸ்ட் 31 வரை கூடுதல் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுருக்கமாக சொன்னால், இந்த புதிய சட்டம் வரி ஏய்ப்பை தடுத்து, நேர்மையாக வரி செலுத்துவோருக்கு நிர்வாக ரீதியாக பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.