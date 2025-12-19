முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?

Advertiesment
ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி

Siva

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (12:09 IST)
இந்தியாவின் உணவு பொருளாதாரத்தில் ஆன்லைன் டெலிவரி செயலிகள் முக்கிய பங்கு வகித்தாலும், உணவக உரிமையாளர்களிடையே அதிருப்தி அதிகரித்து வருகிறது. 
 
தேசிய பயன்பாட்டு பொருளாதார ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நடத்திய ஆய்வின்படி, சுமார் 35 சதவீத உணவகங்கள் வாய்ப்பு கிடைத்தால் இந்த செயலிகளில் இருந்து வெளியேற விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளன. இதற்கு முதன்மையான காரணமாக உயர்ந்து வரும் கமிஷன் தொகைகள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. 
 
2019-ல் சராசரியாக 9.6 சதவீதமாக இருந்த கமிஷன் கட்டணம், 2023-ல் 24.6 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது, இது உணவகங்களின் லாப வரம்பை கடுமையாக பாதித்துள்ளது.
 
இருப்பினும், 65 சதவீத உணவகங்கள் இந்த செயலிகளில் தொடர்ந்து நீடிக்க விரும்புகின்றன. புதிய வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைதல், சேல்ஸ் அதிகரித்தல் மற்றும் டிஜிட்டல் முறைப்படுத்துதல் போன்றவை இதற்கான நேர்மறை காரணங்களாக உள்ளன. 
 
லாபக் குறைவு மற்றும் செயல்பாட்டு அழுத்தங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், வளர்ந்து வரும் இப்போதைய வணிக சூழலில் இந்த செயலிகள் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகவே நீடிக்கின்றன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

புர்கா அணியாத மனைவியை சுட்டுக்கொன்ற கணவன்.. 2 மகள்களும் கொலை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos