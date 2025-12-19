டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?

இந்தியாவின் உணவு பொருளாதாரத்தில் ஆன்லைன் டெலிவரி செயலிகள் முக்கிய பங்கு வகித்தாலும், உணவக உரிமையாளர்களிடையே அதிருப்தி அதிகரித்து வருகிறது.
தேசிய பயன்பாட்டு பொருளாதார ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நடத்திய ஆய்வின்படி, சுமார் 35 சதவீத உணவகங்கள் வாய்ப்பு கிடைத்தால் இந்த செயலிகளில் இருந்து வெளியேற விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளன. இதற்கு முதன்மையான காரணமாக உயர்ந்து வரும் கமிஷன் தொகைகள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன.
2019-ல் சராசரியாக 9.6 சதவீதமாக இருந்த கமிஷன் கட்டணம், 2023-ல் 24.6 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது, இது உணவகங்களின் லாப வரம்பை கடுமையாக பாதித்துள்ளது.
இருப்பினும், 65 சதவீத உணவகங்கள் இந்த செயலிகளில் தொடர்ந்து நீடிக்க விரும்புகின்றன. புதிய வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைதல், சேல்ஸ் அதிகரித்தல் மற்றும் டிஜிட்டல் முறைப்படுத்துதல் போன்றவை இதற்கான நேர்மறை காரணங்களாக உள்ளன.
லாபக் குறைவு மற்றும் செயல்பாட்டு அழுத்தங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், வளர்ந்து வரும் இப்போதைய வணிக சூழலில் இந்த செயலிகள் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகவே நீடிக்கின்றன.