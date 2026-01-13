முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சாலை அமைப்பதில் கின்னஸ் சாதனை செய்த ஆந்திரா.. ஆட்சின்னா இப்படி இருக்கனும்..

Advertiesment
இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம்

Siva

, செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (08:45 IST)
இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் உள்கட்டமைப்புத் துறையில் பிரம்மாண்டமான உலக சாதனையை நிகழ்த்தி ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் பெருமைப்பட வைத்துள்ளது. ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் பெங்களூரு - விஜயவாடா பொருளாதார வழித்தடத்தில் வெறும் ஒரே வாரத்தில் 156 கி.மீ தூரத்திற்கு சாலை அமைத்து 4 கின்னஸ் உலக சாதனைகளைப் படைத்துள்ளது.
 
குறிப்பாக, வெறும் 24 மணி நேரத்திற்குள் 28.89 லேன் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு உயர்தர பிட்மினஸ் கான்கிரீட் தார்ச்சாலை அமைக்கப்பட்டிருப்பது பொறியியல் துறையில் ஒரு மைல்கல்லாகும். 
 
இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் இத்தனை தூரத்திற்கு சாலை அமைப்பது உலக அளவில் இதுவே முதல்முறை. அதிநவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் ஒருங்கிணைந்த உழைப்பால் இந்த சாதனை சாத்தியமாகியுள்ளது. இந்திய சாலைகளின் தரம் மற்றும் வேகமான கட்டுமான திறனை இந்த சாதனை உலகிற்குப் பறைசாற்றியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரதமர் மோடி 23தமிழகம் வருகை.. மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு கூட்டம் மாற்றம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos