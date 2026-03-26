முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

பாகிஸ்தானை போல இந்தியா ஒரு இடைத்தரகராக செயல்படாது: ஜெய்சங்கர் உறுதி

ஜெய்சங்கர்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (08:20 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (08:19 IST)
அமெரிக்கா-ஈரான் போரில் பாகிஸ்தானை போல இந்தியா ஒரு இடைத்தரகராக செயல்படாது என்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்,திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
பாகிஸ்தான் ஏற்கனவே இப்பணியில் ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், இந்தியா தனது சொந்த நலன்களையும் தூதரக உறவுகளையும் முன்னிறுத்தியே செயல்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். இதுவரை ஈரானில் இருந்து 4.25 லட்சம் இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளதாகவும், அங்குள்ள மற்றவர்களின் நலன்களை அரசு கண்காணித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
 
அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடைகளுக்கு மத்தியிலும், இந்தியாவின் எரிசக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஈரானிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா நிறுத்தவில்லை என்றும் அமைச்சர் விளக்கினார். 
 
மேலும், ரஷ்யாவிடமிருந்து அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்படுவதால் இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பிற்கு எந்த அச்சமும் இல்லை என்று உறுதி அளிக்கப்பட்டது. 
 
அமெரிக்கா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தக கூட்டாளியாகவும், இஸ்ரேல் முக்கிய தொழில்நுட்ப கூட்டாளியாகவும் இருக்கும் அதே வேளையில், மத்திய கிழக்கு நாடுகளுடன் இந்தியா சமநிலையான உறவை பேணி வருவதாக அரசு இக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தியது.
 
Edited by Siva

