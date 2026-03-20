வருமான வரி விதிகளில் புதிய மாற்றம்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..

Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (14:56 IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (14:36 IST)
மத்திய அரசு ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் புதிய வருமான வரி விதிகள், 2026ஐ அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் நேரடி வரி விதிப்பு முறையில் பெரும் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, நிறுவனங்கள் இனி இந்தியாவில் மட்டுமே ஈவுத்தொகையை வழங்க வேண்டும் மற்றும் பங்கு பதிவேடுகளை பராமரிக்க வேண்டும். பங்குச்சந்தைகள் பரிவர்த்தனை பதிவுகளை 7 ஆண்டுகள் வரை வைத்திருக்க வேண்டும் மற்றும் மாதாந்திர அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் வணிகங்களுக்கு ரூ.2 கோடி பரிவர்த்தனை அல்லது 3 லட்சம் பயனர்கள் என்ற வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் இந்திய சொத்துக்கள் மீதான வரி கணக்கீட்டிற்கு புதிய சூத்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேலும், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் வருமானத்தை கணக்கிட வரி அதிகாரிகளுக்குக் கூடுதல் அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் தங்குமிட வசதிகளுக்கான வரி விலக்கு, நகரின் மக்கள் தொகை மற்றும் ஊதியத்தின் அடிப்படையில் மாற்றியமைக்கப்பட உள்ளது.
இந்த புதிய விதிகள் வரி ஏய்ப்பைத் தடுத்து, வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்க உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.