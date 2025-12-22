முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியா ஒரு இந்து தேசம் தான்.. அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை.. ஆர்.எஸ்.எஸ்

Advertiesment
ஆர்.எஸ்.எஸ்

Mahendran

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (12:15 IST)
இந்தியா ஏற்கனவே ஒரு 'இந்து ராஷ்டிரம்' என்றும், இதற்கு அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை என்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தெரிவித்துள்ளார். 
 
கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பேசிய அவர், சூரியன் கிழக்கில் உதிப்பதற்கு அங்கீகாரம் தேவையில்லை என்பது போல, இந்தியா இந்து தேசமாக இருப்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை என்றார்.
 
யாரெல்லாம் இந்தியாவை தனது தாய்நாடாக கருதி, அதன் கலாச்சாரத்தை போற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் இருக்கும் வரை இந்தியா ஒரு இந்து தேசமாகவே இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். 
 
நாடாளுமன்றம் சட்டத்திருத்தம் செய்து 'இந்து ராஷ்டிரம்' என்ற வார்த்தையை சேர்த்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதை பற்றி ஆர்.எஸ்.எஸ் கவலைப்படவில்லை என்றும், பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஜாதி முறை இந்துத்துவத்தின் அடையாளம் அல்ல என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். 
 
மேலும், ஆர்.எஸ்.எஸ் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரானது அல்ல என்றும், தவறான பிரச்சாரங்களை நம்பாமல் அமைப்பின் வெளிப்படையான பணிகளை நேரில் வந்து பார்க்குமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். தாய்மொழிப் பயன்பாட்டின் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நீ வங்கதேசத்தவரா? அடித்தே கொல்லப்பட்ட தலித் இளைஞர்.. உடலை வாங்க பெற்றோர் மறுப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos