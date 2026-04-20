மீண்டும் ஒற்றுமையாகும் இந்தியா கூட்டணி.. 2027 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இப்போதே ஆலோசனை..!

அகிலேஷ் யாதவ்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (10:00 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (10:02 IST)
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் 2027 சட்டமன்ற தேர்தலில் சமாஜ்வாதி கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான கூட்டணி தொடரும் என்று அகிலேஷ் யாதவ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 
 
ஹரியானாவின் ரேவாரியில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், 'இந்தியா' கூட்டணி ஒற்றுமையாக இருப்பதாகவும், வரும் தேர்தலில் காங்கிரஸுடன் இணைந்தே களம் காணப்போவதாகவும் உறுதிப்படுத்தினார்.
 
"எங்களுக்கு எத்தனை இடங்கள் என்பது முக்கியமல்ல, வெற்றி வாய்ப்பு மட்டுமே முக்கியம்; வெற்றி பெறக்கூடியவர்களுக்குத் தான் வாய்ப்பு வழங்கப்படும்" என்று அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்தார். ஏற்கனவே 2024 மக்களவை தேர்தலில் இந்த கூட்டணி உ.பி-யில் 43 இடங்களை கைப்பற்றி பாஜகவிற்கு பெரும் முட்டுக்கட்டை போட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இதற்கிடையில், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மக்களவையில் தோல்வியடைந்ததை குறிப்பிட்டுப் பேசிய அகிலேஷ், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அதிகாரத்தில் நீடிக்க தகுதியற்றது என்று சாடினார். 
 
2011-ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த முயல்வது தவறானது என்றும், புதிய கணக்கெடுப்பு நடத்தாமல் இது குறித்து விவாதிக்க கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். 2029-ல் மக்களவை இடங்களை 816 ஆக உயர்த்தும் மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்ட நிலையில், அகிலேஷின் இந்த அறிவிப்பு தேசிய அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
