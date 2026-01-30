முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் திருமண போட்டோஷூட்.. பக்தர்கள் அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
Tirupati Temple Photoshoot Controversy

Siva

, வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026 (11:05 IST)
தற்கால கலாச்சாரத்தில் திருமணத்திற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய போட்டோ ஷூட்  என்பது தவிர்க்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டது. இருப்பினும், புண்ணிய ஸ்தலங்களில் நாகரிகம் மீறி நடத்தப்படும் இத்தகைய செயல்கள் கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகின்றன. 
 
திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த திருமால் என்பவருக்கும், ஒரு பெண்ணிற்கும் திருப்பதியில் திருமணம் செய்ய முடிவானது. திருமணத்திற்கு முந்தைய நாள், இந்த ஜோடி ஏழுமலையான் கோயில் முன்பு போட்டோ ஷூட் நடத்தியுள்ளனர். அப்போது, வருங்கால மனைவிக்கு முத்தமிடுவது மற்றும் எல்லை மீறிய நெருக்கமான போஸ்களை கொடுத்தது அங்கு வந்திருந்த பக்தர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஒரு புனிதமான ஆன்மீக தலத்தில் இத்தகைய அநாகரிகமான செயல்கள் தேவையா என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பினர்.
 
இந்த விவகாரம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி கண்டனங்கள் குவிந்ததை தொடர்ந்து, அந்த புதுமண தம்பதி தங்கள் தவறுக்காக மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். இருப்பினும், ஆன்மீக இடங்களின் புனிதத்தை கருத்தில் கொண்டு, இளைஞர்கள் இது போன்ற பொது இடங்களில் கண்ணியத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனி காங்கிரஸ் வந்தாலும் வேண்டாம்.. தனித்து என் போட்டி என்ற முடிவில் விஜய்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos