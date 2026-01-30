திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் திருமண போட்டோஷூட்.. பக்தர்கள் அதிர்ச்சி..!

தற்கால கலாச்சாரத்தில் திருமணத்திற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய போட்டோ ஷூட் என்பது தவிர்க்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டது. இருப்பினும், புண்ணிய ஸ்தலங்களில் நாகரிகம் மீறி நடத்தப்படும் இத்தகைய செயல்கள் கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகின்றன.
திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த திருமால் என்பவருக்கும், ஒரு பெண்ணிற்கும் திருப்பதியில் திருமணம் செய்ய முடிவானது. திருமணத்திற்கு முந்தைய நாள், இந்த ஜோடி ஏழுமலையான் கோயில் முன்பு போட்டோ ஷூட் நடத்தியுள்ளனர். அப்போது, வருங்கால மனைவிக்கு முத்தமிடுவது மற்றும் எல்லை மீறிய நெருக்கமான போஸ்களை கொடுத்தது அங்கு வந்திருந்த பக்தர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஒரு புனிதமான ஆன்மீக தலத்தில் இத்தகைய அநாகரிகமான செயல்கள் தேவையா என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பினர்.
இந்த விவகாரம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி கண்டனங்கள் குவிந்ததை தொடர்ந்து, அந்த புதுமண தம்பதி தங்கள் தவறுக்காக மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். இருப்பினும், ஆன்மீக இடங்களின் புனிதத்தை கருத்தில் கொண்டு, இளைஞர்கள் இது போன்ற பொது இடங்களில் கண்ணியத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.