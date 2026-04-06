வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கான JEE Advanced தேர்வு.. முக்கிய அறிவிப்பு..!

கல்வி
BY: Siva
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (08:10 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (08:02 IST)
IIT Roorkee, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான JEE Advanced நுழைவு தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வெளிநாட்டு மாணவர்கள் மற்றும் இந்திய வம்சாவளி மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் பதிவை தொடங்கியுள்ளது. தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் மே 2-ஆம் தேதிக்குள் jeeadv.ac.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் வாயிலாக தங்கள் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
 
விண்ணப்ப பதிவின் போது மாணவர்கள் தங்களின் சமீபத்திய புகைப்படம், கையொப்பம், புகைப்பட அடையாள சான்று மற்றும் பிறந்த தேதி சான்றிதழ் ஆகியவற்றை உரிய கோப்பு வடிவங்களில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். 
 
OCI/PIO மாணவர்கள் தங்களின் அட்டை மற்றும் பாஸ்போர்ட் நகலையும், வெளிநாட்டு மாணவர்கள் தங்களின் குடியுரிமை சான்றிதழையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 2026-இல் முதல்முறை பிளஸ் 2 தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ் கட்டாயமில்லை, ஆனால் மற்றவர்களுக்கு இது அவசியமாகும்.
 
விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்று, வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கான நேரடி பதிவு லிங்கை கிளிக் செய்து, விவரங்களை பூர்த்தி செய்து கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். எதிர்கால தேவைக்காக விண்ணப்பப் படிவத்தை நகல் எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுமாறு ஐஐடி ரூர்க்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
