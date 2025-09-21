முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாளை ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்காமல் பொருட்கள் விற்றால்..! புகார் எண் அறிவித்த மத்திய அரசு!

Advertiesment
tax

Prasanth K

, ஞாயிறு, 21 செப்டம்பர் 2025 (14:36 IST)

நாளை முதல் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் அமலுக்கு வரும் நிலையில் பொருட்களை விலையை குறைக்காமல் விற்றால் புகார் அளிக்க உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

நாடு முழுவதும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்புமுறை பயன்பாட்டில் உள்ள நிலையில் சமீபத்தில் ஜிஎஸ்டி வரி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டு சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டது. அதன்படி பல பொருட்களின் விலையும் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. நாளை முதல் இந்த புதிய சீர்திருத்தம் அமலுக்கு வரும் நிலையில் புதிய ஜிஎஸ்டி கணக்கீட்டின்படியே பொருட்கள் விற்கப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

 

மேலும் பொருட்களின் விலையை குறைக்காமல் அதிக விலைக்கு விற்றால் அதுகுறித்து மக்கள் நேரடியாக புகார் அளிக்க நுகர்வோர் இணையதளமான www.consumerhelpline.gov.in மற்றும் உதவி எண் 1800 11 4000 ஆகியவற்றில் புகார் அளிக்கலாம். செல்போன் மூலமாக 14404 என்ற எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பியும் புகார் அளிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய்யோட அரசியல் தமிழகத்திற்கு ஏற்றதல்ல! வாய்க்கு வந்ததை பேசுறார்! - ஆளூர் ஷாநவாஸ் விமர்சனம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos