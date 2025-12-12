முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
1 லட்ச ரூபாய் கொடுத்தால் முஸ்லீம்கள் எனக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள்: அசாம் முதல்வர்

ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா

Siva

, வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (11:47 IST)
அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா, 'Agenda Aaj Tak 2025' நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது, அரசு திட்டங்களோ அல்லது நிதி சலுகைகளோ வாக்குகளை ஈர்க்காது என்றும், சித்தாந்தமே வாக்களிக்கும் முறையை தீர்மானிக்கிறது என்றும் வலியுறுத்தினார்.
 
"நான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாலும், 'மியா முஸ்லிம்கள்' போன்ற சமூகத்தினர் எனக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் ஒருபோதும் எனக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்றாலும், அவர்களுடன் எனக்கு நல்ல உறவு இருக்கிறது," என்றும் அவர் வெளிப்படையாக கூறினார். சலுகைகளை மட்டும் நம்பி தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
அதே சமயம், அசாமில் "மக்கள் தொகைப் படையெடுப்பு" குறித்து எச்சரித்த அவர், முஸ்லிம் மக்கள் தொகை 50 சதவீதத்தை தாண்டினால், மற்ற பூர்வீக சமூகங்கள் "அழிக்கப்படலாம்" என்று கூறினார். 
 
2027-க்குள் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை 40 சதவீதத்தை எட்டக்கூடும் என்றும் அவர் அச்சம் தெரிவித்தார். இருப்பினும், "அசாமியர்கள் அல்லாத மற்றும் இந்தியர்கள் அல்லாதவர்கள் எனது மக்கள் அல்ல" என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
 
