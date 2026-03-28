முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: வீடுகளுக்கு திரும்ப கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உத்தரவு..!

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (09:04 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (09:02 IST)
google-news
மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவி வரும் போர்ச்சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் மற்றும் எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டை காரணம் காட்டி, டெல்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. 
 
இதன்படி, இளநிலை மற்றும் முதலாமாண்டு முதுநிலை, பிஎச்டி பயிலும் மாணவர்கள் அனைவரும் விடுதிகளை காலி செய்துவிட்டு ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதிக்குள் தங்களது வீடுகளுக்கு திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டினால் விடுதி உணவகங்களை தொடர்ந்து நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனத்தின் பதிவாளர் சுரேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் சுமார் 2,200 மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இவர்களுக்கான வகுப்புகள் ஏப்ரல் 6 முதல் ஆன்லைன் முறையில் நடைபெறும் என்றும், இது கட்டாயமான உத்தரவு என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இறுதியாண்டு முதுநிலை மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் மட்டும் வளாகத்தில் தங்கி தங்களது ஆய்வுகளை தொடர அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
நாட்டின் தற்போதைய எரிசக்தி நெருக்கடி கல்வி நிறுவனங்களையும் பாதிக்கத் தொடங்கியிருப்பது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவிக்கு பேராசிரியர் பாலியல் தொல்லை.. என்ன செய்கிறது PoSH அமைப்பு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos