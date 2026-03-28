கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: வீடுகளுக்கு திரும்ப கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உத்தரவு..!

Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (09:04 IST)
மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவி வரும் போர்ச்சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் மற்றும் எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டை காரணம் காட்டி, டெல்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.
இதன்படி, இளநிலை மற்றும் முதலாமாண்டு முதுநிலை, பிஎச்டி பயிலும் மாணவர்கள் அனைவரும் விடுதிகளை காலி செய்துவிட்டு ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதிக்குள் தங்களது வீடுகளுக்கு திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டினால் விடுதி உணவகங்களை தொடர்ந்து நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனத்தின் பதிவாளர் சுரேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் சுமார் 2,200 மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவர்களுக்கான வகுப்புகள் ஏப்ரல் 6 முதல் ஆன்லைன் முறையில் நடைபெறும் என்றும், இது கட்டாயமான உத்தரவு என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இறுதியாண்டு முதுநிலை மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் மட்டும் வளாகத்தில் தங்கி தங்களது ஆய்வுகளை தொடர அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நாட்டின் தற்போதைய எரிசக்தி நெருக்கடி கல்வி நிறுவனங்களையும் பாதிக்கத் தொடங்கியிருப்பது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.