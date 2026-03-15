மோடியின் பிரதிநிதி என்னை தேர்தலில் போட்டியிடும்படி கேட்டார், நான் மறுத்துவிட்டேன்: கால்பந்து ஜாம்பவான்

I.M. Vijayan
BY: Siva
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (10:20 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (10:17 IST)
கேரள சட்டசபை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் இந்திய கால்பந்து ஜாம்பவான் ஐ.எம்.விஜயன் போட்டியிட போவதாகத் தகவல்கள் பரவின.
 
இது குறித்து விளக்கமளித்த அவர், தேர்தலில் போட்டியிடும் எண்ணம் தனக்கு இல்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் மோடியின் தூதராக டெல்லியில் இருந்து வந்தவர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி ஆகியோர் தன்னை தொடர்பு கொண்டு தேர்தலில் நிற்குமாறு வலியுறுத்தியதாக அவர் கூறினார்.
 
தனது வளர்ச்சிக்கு காங்கிரஸ், சி.பி.எம் மற்றும் பா.ஜ.க ஆகிய மூன்று கட்சிகளுமே பல்வேறு காலகட்டங்களில் உதவியுள்ளதை அவர் நன்றியுடன் நினைவு கூர்ந்தார். 
 
"நான் ஒரு தேசிய முகம், எனக்கு எல்லா தரப்பு மக்களின் அன்பும் வேண்டும்; எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியில் இணைந்து என்னால் போட்டியிட முடியாது" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார். 
 
இருப்பினும், விளையாட்டை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தனக்கு மாநிலங்களவை எம்.பி  பதவி வழங்கப்பட்டால், அதை ஏற்றுக்கொண்டு விளையாட்டு துறைக்காக பணியாற்ற தயாராக இருப்பதாகவும் ஐ.எம்.விஜயன் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
Edited by Siva

