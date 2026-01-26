முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்று குடியரசு தினம்.. நேற்று முன் தினம் 10,000 கிலோ வெடிமருந்து பறிமுதல்.. குண்டு வைக்க சதியா?

Rajasthan Explosives Seizure

Siva

, திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (08:37 IST)
இந்திய குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், ராஜஸ்தான் மாநிலம் நாகௌர் மாவட்டத்தில் பெருமளவிலான வெடிபொருட்களை போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். 
 
ஹர்சூர் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பண்ணையில் சனிக்கிழமை இரவு நடத்தப்பட்ட சோதனையில், 187 மூட்டைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 9,550 கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
 
இந்த சோதனையின்போது ஹர்சூர் கிராமத்தை சேர்ந்த சுலைமான் கான் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் மீது ஏற்கனவே மூன்று குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. 
 
அம்மோனியம் நைட்ரேட் தவிர, பெருமளவிலான டெட்டனேட்டர்கள் மற்றும் பியூஸ் வயர்களையும் போலீஸார் கைப்பற்றியுள்ளனர். கடந்த 2025 நவம்பரில் டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த வெடிகுண்டு சம்பவத்தில் அம்மோனியம் நைட்ரேட் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
குடியரசு தினத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாக இவ்வளவு பெரிய அளவில் வெடிபொருட்கள் பிடிபட்டுள்ளதால், இதில் பயங்கரவாத சதி ஏதேனும் உள்ளதா என்பது குறித்து மத்திய உளவு அமைப்புகள் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளன. 
 
