ஓடும் வேனில் இளம்பெண் 2 மணி நேரம் பாலியல் பலாத்காரம்.. அதன்பின் தூக்கி வீசப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

ஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத்தில் 28 வயது மதிக்கத்தக்க திருமணமான பெண் ஒருவர் ஓடும் வாகனத்தில் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட கொடூர சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு, தனது தாயுடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியேறிய அந்த பெண், தனது தோழி வீட்டிற்கு செல்வதற்காக வாகனத்திற்காக காத்திருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த ஒரு வேனில் இருந்த இரண்டு இளைஞர்கள், அவரை வீட்டில் விடுவதாக கூறி வாகனத்தில் ஏற்றியுள்ளனர்.
ஆனால், அந்த வாகனம் குருகிராம் சாலையை நோக்கி சென்றது. சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் ஓடும் வேனிலேயே அந்த பெண் கொடூரமான முறையில் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளார். அதிகாலை 3 மணியளவில், எஸ்.ஜி.எம் நகர் பகுதியில் உள்ள ராஜா சௌக் அருகே ஓடும் வேனில் இருந்து அந்தப் பெண்ணை அவர்கள் வெளியே வீசிச் சென்றுள்ளனர்.
தகவலறிந்து வந்த உறவினர்கள் அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு முகத்தில் 12 தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளன. தற்போது அவர் அபாயக் கட்டத்தை தாண்டினாலும், மிகுந்த அதிர்ச்சியில் உள்ளார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், தலைமறைவாக இருந்த இரண்டு குற்றவாளிகளையும் கைது செய்து, அவர்கள் பயன்படுத்திய வேனையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.