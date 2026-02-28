சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த பெண் தாசில்தார் ! வீட்டுக்குள் புகுந்து கணவரை ஆணவக்கொலை செய்த கும்பல்..!

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:53 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:50 IST)
ஆந்திர மாநிலம், கோதாவரி மாவட்டத்தில் சாதி வெறியின் உச்சமாக ஒரு கொடூரமான ஆணவக்கொலை அரங்கேறியுள்ளது. அங்கு துணை வட்டாட்சியராக பணிபுரியும் சந்தியாவை சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்துகொண்ட சூரிய பிரகாஷ் ராவ் என்பவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இவர்களின் திருமணத்திற்கு கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்த பெண்ணின் சகோதரர்களான சந்திரப்பா மற்றும் கிரிபாபு ஆகியோர், சூரிய பிரகாஷ் ராவின் வீட்டிற்குள் புகுந்து இந்த தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர். இதில் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
கொலையை செய்துவிட்டுத் தப்பியோட முயன்ற இருவரையும் அப்பகுதி மக்கள் மடக்கி பிடித்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். தற்போது இருவரையும் கைது செய்துள்ள போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய ஒரு அரசு அதிகாரியின் குடும்பத்திற்கே நேர்ந்துள்ள இந்த அவலம், சமூகத்தில் இன்னும் வேரூன்றி இருக்கும் சாதிய கொடுமையை பிரதிபலிக்கிறது. இத்தகைய ஆணவ கொலைகள் நாகரிக சமூகத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக விளங்குகின்றன.