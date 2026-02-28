முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த பெண் தாசில்தார் ! வீட்டுக்குள் புகுந்து கணவரை ஆணவக்கொலை செய்த கும்பல்..!

Advertiesment
ஆந்திரா
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:53 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:50 IST)
google-news
ஆந்திர மாநிலம், கோதாவரி மாவட்டத்தில் சாதி வெறியின் உச்சமாக ஒரு கொடூரமான ஆணவக்கொலை அரங்கேறியுள்ளது. அங்கு துணை வட்டாட்சியராக பணிபுரியும் சந்தியாவை சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்துகொண்ட சூரிய பிரகாஷ் ராவ் என்பவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
இவர்களின் திருமணத்திற்கு கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்த பெண்ணின் சகோதரர்களான சந்திரப்பா மற்றும் கிரிபாபு ஆகியோர், சூரிய பிரகாஷ் ராவின் வீட்டிற்குள் புகுந்து இந்த தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர். இதில் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். 
 
கொலையை செய்துவிட்டுத் தப்பியோட முயன்ற இருவரையும் அப்பகுதி மக்கள் மடக்கி பிடித்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். தற்போது இருவரையும் கைது செய்துள்ள போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
 
மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய ஒரு அரசு அதிகாரியின் குடும்பத்திற்கே நேர்ந்துள்ள இந்த அவலம், சமூகத்தில் இன்னும் வேரூன்றி இருக்கும் சாதிய கொடுமையை பிரதிபலிக்கிறது. இத்தகைய ஆணவ கொலைகள் நாகரிக சமூகத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக விளங்குகின்றன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜெயலலிதாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை தோண்டியவர்கள் இப்போது விஜய்யை குறி வைக்கின்றார்களா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos