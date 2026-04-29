100 சதவீதம் இஸ்லாமிய வாக்கு உள்ள தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற இந்து பெண்.. குஜராத் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஆச்சரியம்..!

Advertiesment
கோத்ரா தேர்தல்
BY: Webdunia
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (09:50 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (09:51 IST)
குஜராத் மாநிலம் கோத்ரா நகராட்சி தேர்தலில் அபூர்வமான சமூக நல்லிணக்கத்தை பறைசாற்றும் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு அரங்கேறியுள்ளது.
 
2026 உள்ளாட்சி தேர்தலில், கோத்ரா நகராட்சியின் 7-வது வார்டில் சுயேச்சை வேட்பாளராக போட்டியிட்ட இந்து பெண்மணி அபேக்ஷாபென் நைனேஷ்பாய் சோனி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்த வெற்றியின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், அந்த வார்டில் உள்ள வாக்காளர்கள் 100 சதவீதம் பேரும் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதுதான்.
 
அபேக்ஷாபென் அந்த வார்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர் கூட இல்லை என்ற போதிலும், உள்ளூர் மக்களின் நம்பிக்கையை முழுமையாக பெற்றுள்ளார். மத ரீதியான பிம்பங்களை தாண்டி, தகுதியான ஒருவரை தங்கள் பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் கோத்ரா மக்கள் வகுப்புவாத நல்லிணக்கத்திற்கு ஒரு புதிய இலக்கணத்தை வகுத்துள்ளனர். 
 
இந்த "கோத்ரா மாடல்" வெற்றி, வருங்காலங்களில் குஜராத்தின் பிற பகுதிகளிலும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
அதே சமயம், குஜராத் மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. அகமதாபாத், சூரத், ராஜ்கோட் மற்றும் வதோதரா உள்ளிட்ட அனைத்து 15 மாநகராட்சிகளையும் பாஜக கைப்பற்றியுள்ளது. 
 
அகமதாபாத்தில் 192 இடங்களில் 146 இடங்களை வென்றுள்ள பாஜக, காங்கிரஸை வெறும் 18 இடங்களில் சுருக்கியுள்ளது. சூரத்திலும் ஆம் ஆத்மி கட்சியை வீழ்த்தி பாஜக தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டியுள்ளது. ஒட்டுமொத்த மாநிலமும் பாஜக பக்கம் சாய்ந்துள்ள நிலையில், கோத்ராவின் இந்த சமூக நல்லிணக்க வெற்றி தனித்துவமான கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva

