திடீரென டெல்லி வந்த சீன பிரமுகர்கள்.. ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் முக்கிய ஆலோசனையா?

ஆர்எஸ்எஸ்

Siva

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (08:45 IST)
இந்திய அரசியலில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக, புது தில்லியில் உள்ள ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தில் அதன் பொதுச்செயலாளர் தத்தாத்ரேய கொசபலேவை சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உயர்மட்ட பிரதிநிதிகள் குழுவினர் சந்தித்து பேசினர். தேசியவாதம் மற்றும் கம்யூனிசம் என நேர் எதிர் துருவங்களாக கருதப்படும் இந்த இரு அமைப்புகளின் சந்திப்பு, அரசியல் அரங்கில் பெரும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சீன தரப்பில் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று, சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பு முற்றிலும் 'மரியாதை நிமித்தமானது' என ஆர்எஸ்எஸ் தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த சந்திப்பிற்கு முன்னதாக, சீன இணையமைச்சர் சன் ஹையான் தலைமையிலான குழுவினர் பாஜக தலைமையகத்திற்கு சென்று கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அருண் சிங் உள்ளிட்டோரை சந்தித்தனர். உலகின் இரண்டு மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையிலான ஆலோசனையாக இது பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இந்த சந்திப்பு குறித்து கருத்து கூறியுள்ள பாஜக, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நேரடி விமானப் போக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தக உறவுகள் மீண்டும் சீராகி வருவதன் ஒரு பகுதியாகவே இந்த வெளிப்படையான சந்திப்புகள் அமைந்துள்ளன என்று தெரிவித்துள்ளது.
 
