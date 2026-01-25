முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஓட்டல் முன் அனாதையாக கிடந்த பச்சிளம் குழந்தை.. கடை திறக்க வந்தவருக்கு அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
Child Abandonment Kerala

Siva

, ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (15:20 IST)
கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மற்றும் கொச்சி மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் கைவிடப்பட்ட சம்பவங்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் திருவல்லா அருகே உள்ள குட்டூர் பகுதியில், இன்று அதிகாலை 5 மணியளவில் சாலையோர உணவகம் ஒன்றில் பச்சிளம் ஆண் குழந்தை ஒன்று மீட்கப்பட்டது. கடை உரிமையாளர் கடையை திறந்தபோது குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உடனடியாக தகவலறிந்த திருவல்லா போலீசார், குழந்தையை மீட்டு திருவல்லா தாலுகா மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். தற்போது குழந்தை நலமாக உள்ள நிலையில், குழந்தையை கைவிட்டு சென்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
 
இதற்கு முன்னதாக, சனிக்கிழமை அன்று புனே - எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் இரண்டு வயது சிறுவன் ஒருவன் தனியாக தவித்து கொண்டிருந்தான். கொச்சி ரயில்வே போலீசார் அந்த சிறுவனை மீட்டு எர்ணாகுளம் ரயில்வே காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். மாவட்ட குழந்தைகள் நல குழுவின் ஆலோசனைக்கு பிறகு, அந்தச் சிறுவன் குழந்தைகள் காப்பகத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளான்.
 
கேரளாவில் குறுகிய இடைவெளியில் இரு குழந்தைகள் இவ்வாறு அனாதையாக விடப்பட்டிருப்பது சமூக ஆர்வலர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்து இளைஞர் உயிருடன் தீ வைத்து கொலையா? தேர்தலுக்கு முன் மதக்கலவரம் ஏற்படுத்த சதியா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos