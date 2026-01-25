ஓட்டல் முன் அனாதையாக கிடந்த பச்சிளம் குழந்தை.. கடை திறக்க வந்தவருக்கு அதிர்ச்சி..!

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மற்றும் கொச்சி மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் கைவிடப்பட்ட சம்பவங்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் திருவல்லா அருகே உள்ள குட்டூர் பகுதியில், இன்று அதிகாலை 5 மணியளவில் சாலையோர உணவகம் ஒன்றில் பச்சிளம் ஆண் குழந்தை ஒன்று மீட்கப்பட்டது. கடை உரிமையாளர் கடையை திறந்தபோது குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உடனடியாக தகவலறிந்த திருவல்லா போலீசார், குழந்தையை மீட்டு திருவல்லா தாலுகா மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். தற்போது குழந்தை நலமாக உள்ள நிலையில், குழந்தையை கைவிட்டு சென்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
இதற்கு முன்னதாக, சனிக்கிழமை அன்று புனே - எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் இரண்டு வயது சிறுவன் ஒருவன் தனியாக தவித்து கொண்டிருந்தான். கொச்சி ரயில்வே போலீசார் அந்த சிறுவனை மீட்டு எர்ணாகுளம் ரயில்வே காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். மாவட்ட குழந்தைகள் நல குழுவின் ஆலோசனைக்கு பிறகு, அந்தச் சிறுவன் குழந்தைகள் காப்பகத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளான்.
கேரளாவில் குறுகிய இடைவெளியில் இரு குழந்தைகள் இவ்வாறு அனாதையாக விடப்பட்டிருப்பது சமூக ஆர்வலர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.