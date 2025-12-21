இறந்த 4 மாத குழந்தையை கட்டப்பையில் தூக்கி சென்ற அவலம்.. மருத்துவமனையின் அலட்சியமா?

ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் சைபாஸாவில் உள்ள சதார் அரசு மருத்துவமனையில், போதிய வாகன வசதி செய்து தராததால் உயிரிழந்த பிஞ்சு குழந்தையின் உடலைப் பையில் வைத்து சுமந்து சென்ற மனிதநேயமற்ற சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
பால்ஜோரி கிராமத்தை சேர்ந்த டிம்பா சதோம்பா என்பவரது 4 மாத குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது. உடலை ஊருக்கு எடுத்துச் செல்ல ஆம்புலன்ஸ் கோரியும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் பல மணி நேரம் அலட்சியப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
கையில் போதிய பணமில்லாத நிலையில், வேறு வழியின்றி ரூ. 20-க்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கட்டப்பையை வாங்கி, அதற்குள் குழந்தையின் உடலை மறைத்து வைத்து பேருந்து மூலம் ஊருக்கு எடுத்து சென்றுள்ளனர். இந்த அவலம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஆம்புலன்ஸ் வரும் வரை காத்திருக்க அறிவுறுத்தியதாக கூறி தப்பிக்க முயன்றாலும், ஏழை குடும்பத்தின் வலியை கண்டு கொள்ளாதது பெரும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. இச்சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.