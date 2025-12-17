நடு ரோட்டில் கணவருக்கு மாரடைப்பு.. லிப்ட் கேட்டு கதறிய மனைவி.. யாரும் உதவாததால் பலியான உயிர்..!

பெங்களூரில் ஒருவருக்கு நடுரோட்டில் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட, அவருடைய மனைவி உதவி கேட்டு 30 நிமிடங்கள் அந்த வழியாக வந்த வாகனங்களிடம் கதறியும் ஒருவருமே உதவாததால், அந்த நபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பெங்களூரை சேர்ந்த கணவன் - மனைவி இருவரும் சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது, கணவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிருக்கு போராடினார். நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த மனைவி, தனது கணவரை உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்க்க அந்த வழியாக வந்த வாகனங்களிடம் உதவி கோரினார்.
சுமார் 30 நிமிடங்களாக மனைவி கதறி அழுதும், பல வாகனங்கள் அந்த வழியாக சென்றும் எவருமே காரையோ அல்லது வாகனங்களையோ நிறுத்த முன்வரவில்லை. ஒரு மனிதாபிமானமற்ற சூழலில் அந்த பெண் தனித்து விடப்பட்டார்.
இறுதியில், ஒரு கார் ஓட்டுநர் மனிதாபிமானத்துடன் காரை நிறுத்தி, பாதிக்கப்பட்ட நபரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல உதவினார். ஆனால், மருத்துவமனைக்கு சென்றடைந்தபோது, அந்த நபர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
சரியான நேரத்தில் யாராவது ஒருவர் உதவி செய்திருந்தால், அவரது உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் என்று மருத்துவர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டது. இந்த சம்பவம் பெங்களூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த சமூக வலைதளங்களிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.