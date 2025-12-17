முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடு ரோட்டில் கணவருக்கு மாரடைப்பு.. லிப்ட் கேட்டு கதறிய மனைவி.. யாரும் உதவாததால் பலியான உயிர்..!

Advertiesment
பெங்களூர் அதிர்ச்சி

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (08:21 IST)
பெங்களூரில் ஒருவருக்கு நடுரோட்டில் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட, அவருடைய மனைவி உதவி கேட்டு 30 நிமிடங்கள் அந்த வழியாக வந்த வாகனங்களிடம் கதறியும் ஒருவருமே உதவாததால், அந்த நபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பெங்களூரை சேர்ந்த கணவன் - மனைவி இருவரும் சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது, கணவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிருக்கு போராடினார். நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த மனைவி, தனது கணவரை உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்க்க அந்த வழியாக வந்த வாகனங்களிடம் உதவி கோரினார்.
 
சுமார் 30 நிமிடங்களாக மனைவி கதறி அழுதும், பல வாகனங்கள் அந்த வழியாக சென்றும் எவருமே காரையோ அல்லது வாகனங்களையோ நிறுத்த முன்வரவில்லை. ஒரு மனிதாபிமானமற்ற சூழலில் அந்த பெண் தனித்து விடப்பட்டார்.
 
இறுதியில், ஒரு கார் ஓட்டுநர் மனிதாபிமானத்துடன் காரை நிறுத்தி, பாதிக்கப்பட்ட நபரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல உதவினார். ஆனால், மருத்துவமனைக்கு சென்றடைந்தபோது, அந்த நபர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
 
சரியான நேரத்தில் யாராவது ஒருவர் உதவி செய்திருந்தால், அவரது உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் என்று மருத்துவர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டது. இந்த சம்பவம் பெங்களூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த சமூக வலைதளங்களிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வாய தொறந்து பேசுங்க!.. கம்முன்னே இருந்தா அரசியல்வாதியா?!.. விஜயை போட்டு பொளந்த அண்ணாமலை!.

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos