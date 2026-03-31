Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






20 ரூபாய் வெள்ளரிக்காய்க்கு பணம் கொடுக்க மறுத்த காவலர்.. வீடியோ வைரலானதால் நடந்த ட்விஸ்ட்..!

Advertiesment
ஹரியானா போலீஸ்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (12:18 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (12:20 IST)
google-news
ஹரியானா மாநிலம் சிர்சாவில் 20 ரூபாய்க்கு வெள்ளரிக்காய் வாங்கி சாப்பிட்டுவிட்டு அதற்கு பணம் கொடுக்க மறுத்த காவலர் ஒருவர், வியாபாரியை தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சாலையில் வெள்ளரிக்காய் விற்றுக்கொண்டிருந்த கடைக்காரரிடம் வந்த அந்த காவலர், வெள்ளரிக்காயைத் தின்றுவிட்டுப் பணம் தராமல் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனை அந்த வியாபாரி தனது மொபைல் போனில் வீடியோ எடுக்க முயன்றபோது, ஆத்திரமடைந்த காவலர் அவரை அடிக்க முற்பட்டதோடு மொபைல் போனை பறிக்கவும் முயன்றார்.
 
"20 ரூபாய்க்கு வெள்ளரிக்காய் தின்றுவிட்டு, காசு கேட்டால் அடிக்க வருகிறார்" என அந்த வியாபாரி வீடியோவில் ஆதங்கம் தெரிவித்தார். கூட்டம் கூட தொடங்கியவுடன், வேறு வழியின்றி அந்த காவலர் பணத்தை கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு இருக்க வேண்டிய காவலர்களே இது போன்ற அநாகரிக செயல்களில் ஈடுபடுவது கண்டனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. 
 
இச்சம்பவம் குறித்து ஹரியானா காவல்துறை இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் ஏதும் அளிக்கவில்லை.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos