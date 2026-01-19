முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கள்ளக்காதலை பார்த்துவிட்ட 5 வயது மகனை கொலை செய்த தாய்.. நீதிமன்றம் அதிர்ச்சி தீர்ப்பு..!

Advertiesment
குவாலியர் கொலை வழக்கு

Siva

, திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (12:30 IST)
மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியரில், கள்ளக்காதலை மறைப்பதற்காக தனது ஐந்து வயது மகனையே கொலை செய்த தாய்க்கு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்துள்ளது. 
 
2023, ஏப்ரல் 28 அன்று காவல்துறை காவலரான தியான் சிங் ரத்தோரின் மனைவி ஜோதி ரத்தோர், தனது பக்கத்து வீட்டு இளைஞருடன் நெருக்கமாக இருப்பதை அவரது 5 வயது மகன் ஜதின் நேரில் பார்த்துள்ளார்.
 
தவறான உறவு தந்தைக்கும் தெரிந்துவிடும் என்ற அச்சத்தில், ஜோதி தனது மகனை கட்டிடத்தின் இரண்டாவது மாடி மொட்டை மாடியிலிருந்து கீழே தள்ளிவிட்டுள்ளார். இதில் படுகாயமடைந்த சிறுவன் 24 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு உயிரிழந்தான். 
 
ஆரம்பத்தில் இது தவறி விழுந்து நடந்த விபத்தாக கருதப்பட்டது. ஆனால், குழந்தையின் மரணத்தில் சந்தேகமடைந்த தியான் சிங், ரகசியமாக தனது வீட்டில் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததோடு, தனது மனைவியின் வாக்குமூலங்களையும் வீடியோவாக பதிவு செய்தார்.
 
குற்றம் நடந்த 15 நாட்களுக்கு பிறகு ஜோதி தனது கணவரிடம் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார். ஆதாரங்களுடன் தியான் சிங் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், ஜோதி ரத்தோரை குற்றவாளியாக அறிவித்து அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்தது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அமெரிக்காவில் பாலியல் தொழில் செய்த இந்திய தம்பதி.. சுற்றி வளைத்து கைது செய்த எஃப்பிஐ..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos