முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: 22 கப்பல்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறது..

Advertiesment
ship
BY: Siva
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (11:37 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (11:39 IST)
google-news
ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே போர் தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், அடுத்த 72 மணிநேரத்தில் 22 சரக்கு கப்பல்களைக் கையாள தயாராக இருப்பதாக குஜராத்தின் துறைமுக ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 
 
எரிபொருள் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும், கப்பல் போக்குவரத்தை முறைப்படுத்தவும் பணியாளர்கள் அவசரகால அடிப்படையில் செயல்பட்டு வருகின்றனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஈரான் அதிபருடன் பேசிய நிலையில், இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் எரிசக்தி போக்குவரத்தை உறுதி செய்வது இந்தியாவின் முதன்மை இலக்காக உள்ளது.
 
ஏற்கனவே ஹார்மோஸ் நீரிணையில் தாய்லாந்து கப்பல் மீது ஈரான் நடத்திய ஏவுகணைத் தாக்குதலில் இரண்டு இந்திய மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், சவுதி அரேபியாவிலிருந்து கச்சா எண்ணெய்யுடன் மும்பை வந்தடைந்த 'ஷென்லாங்' கப்பல், கண்காணிப்புத் தொழில்நுட்பத்தை அணைத்துவிட்டுப் பாதுகாப்பாக நீரிணையைக் கடந்துள்ளது. 
 
ஈரானில் உள்ள சுமார் 9,000 இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலி பாதிக்கப்படாமல் இருக்கத் துறைமுக மேலாண்மை அமைப்புகள் தற்போது முழுவீச்சில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஈரான் புதிய உச்ச தலைவர் கோமாவில் இருக்கிறாரா? ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டதா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos