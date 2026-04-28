குஜராத் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. பாஜக அமோக வெற்றி.. மோடி, அமித்ஷா மகிழ்ச்சி..!

Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (12:27 IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (12:28 IST)
குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2026-ன் முடிவுகள் இன்று வெளியாக தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 15 மாநகராட்சிகளிலும் மிகப்பெரிய முன்னிலையை பெற்றுள்ளது.
ஏப்ரல் 26-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில், மொத்தமுள்ள 9,200 இடங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், மாவட்ட மற்றும் தாலுகா பஞ்சாயத்துகள் அடங்கும்.
வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குவதற்கு முன்பே, 15 மாநகராட்சிகளில் உள்ள 43 இடங்களை பாஜக போட்டியின்றி கைப்பற்றி ஆரம்பகட்ட வெற்றியை பதிவு செய்தது. தற்போது வெளியாகியுள்ள முன்னிலை நிலவரங்களின்படி, அகமதாபாத், சூரத், வதோதரா மற்றும் ராஜ்கோட் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் பாஜக வலுவான நிலையில் உள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக பார்க்கப்படும் இந்த தேர்தலில், மாநகராட்சிகளில் 55.1 சதவீதமும், பஞ்சாயத்துகளில் 67 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி போன்ற எதிர்க்கட்சிகள் சில இடங்களில் சவால்களை அளித்தாலும், பாஜகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் குஜராத்தில் அக்கட்சி மீண்டும் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டியுள்ளது. பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலம் என்பதால், இந்த தேர்தல் முடிவுகள் தேசிய அரசியலிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.