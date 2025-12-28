இறந்த தாயின் சடலத்துடன் 20 நாட்கள் வாழ்ந்த வாலிபர்.. போலீசார் விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜாஷ்பூர் மாவட்டத்தில், உயிரிழந்த தாயின் சடலத்துடன் அவரது 25 வயது மகன் சுமார் 20 நாட்கள் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
குங்குரி பகுதியில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்த பிரவீன் கால்கோ என்ற வாலிபர், தனியார் கூரியர் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றி வந்தார். பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவரது தாய் சபீனா கால்கோ, கடந்த டிசம்பர் 6-ஆம் தேதி உயிரிழந்ததாக கருதப்படுகிறது.
தாயின் மறைவுக்கு பிறகு கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பிரவீன், இது குறித்து யாருக்கும் தகவல் தெரிவிக்காமல் அழுகிய நிலையில் இருந்த சடலத்துடனேயே வாழ்ந்து வந்துள்ளார். வீட்டிலிருந்து வீசிய கடும் துர்நாற்றம் காரணமாக அக்கம்பக்கத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், படுக்கையில் கிடந்த பெண்ணின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், பிரவீன் கடுமையான மனநல பாதிப்பு மற்றும் தற்கொலை எண்ணங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்துள்ளது. தாயின் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத துயரமே அவரை இந்த வினோதமான நிலைக்கு தள்ளியதாக போலீசார் கருதுகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.