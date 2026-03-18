மாநிலங்களுக்கு 10 சதவீத எல்பிஜி கூடுதலாக ஒதுக்கீடு.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்..!

BY: Siva
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:23 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:24 IST)
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் காரணமாக சர்வதேச அளவில் நிலவும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க, மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் ஒதுக்கீடு வழங்குவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 
 
திரவ பெட்ரோலிய வாயுவிலிருந்து , குழாய் மூலம் விநியோகிக்கப்படும் இயற்கை எரிவாயுவிற்கு மாறும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு கூடுதலாக 10 சதவீத வணிக ரீதியான எல்பிஜி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் தெரிவித்தார்.
 
இதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாக்கும் மாநிலங்களுக்கு பல்வேறு கட்டங்களாக இந்த ஒதுக்கீடு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, எரிவாயு அனுமதி வழங்கும் நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்துதல், வாடகை கட்டணங்களை குறைத்தல் மற்றும் மாவட்ட அளவில் குழுக்களை அமைத்தல் போன்ற பணிகளுக்காக இந்த கூடுதல் எரிவாயு முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும். 
 
தட்டுப்பாடு நிலவினாலும், ஆன்லைன் முன்பதிவுகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், ஒரே நாளில் நாடு முழுவதும் 2300-க்கும் மேற்பட்ட திடீர் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். தற்போது 30 மாநிலங்கள் மாநில அளவிலான கட்டுப்பாட்டு அறைகளை அமைத்து நிலைமையை கண்காணித்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva

