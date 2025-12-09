முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்

Advertiesment
கோவா

Siva

, செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (11:32 IST)
கோவாவில் உள்ள "Birch by Romeo Lane" இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 25 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பாக, கிளப்பின் உரிமையாளர்களான கௌரவ் மற்றும் சௌரப் லூத்ரா ஆகியோர் விபத்து நடந்த சில மணி நேரங்களிலேயே தாய்லாந்துக்கு தப்பிச் சென்றது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
விபத்து சனிக்கிழமை இரவு நடந்த நிலையில், இரு உரிமையாளர்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 5.30 மணிக்கு விமானம் மூலம் தாய்லாந்துக்கு தப்பி சென்றது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இண்டிகோ விமானம் 6E-1073 மூலம் தாய்லாந்துக்கு தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இதன் மூலம் அவர்கள் போலீஸ் விசாரணையை வேண்டுமென்றே தவிர்ப்பதை உறுதி செய்வதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
விசாரணைக்கு அஞ்சி அவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறியதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. அவர்களை தேடி டெல்லி சென்ற போலீஸ் குழு, வீட்டிற்கு நோட்டீஸ் ஒட்டியதுடன், லுக் அவுட் சர்க்குலரும் பிறப்பித்தது. 
 
உரிமையாளர்களை கைது செய்ய கோவா காவல்துறை, சிபிஐயின் இன்டர்போல் பிரிவை தொடர்புகொண்டுள்ளது. இதற்கிடையில், மூன்றாவது குற்றவாளியான பாரத் கோலி கைது செய்யப்பட்டு, விசாரணைக்காக கோவாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய்யை பார்க்க முண்டியடித்த தவெக தொண்டர்கள்.. காவல்துறை தடியடியால் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos