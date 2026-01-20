முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
3 கொலை செய்தேன் என வாக்குமுலம் கொடுத்த நபர்.. ஆனால் மூவரும் உயிருடன் உள்ளனர்.. இரட்டை கொலை வழக்கில் குழப்பம்..!

கோவா இரட்டைக் கொலை

Siva

, செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (15:45 IST)
கோவாவில் இரண்டு ரஷ்ய பெண்கள் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், அதே நாட்டை சேர்ந்த அலெக்ஸி லியோனோவ் என்ற நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
 
 கடன் வாங்கிய பணம் மற்றும் நடனக் கலைஞர் பயன்படுத்தும் ஒரு ரப்பர் கிரீடத்தை திருப்பி தராத ஆத்திரத்தில் இந்த இரட்டை கொலைகள் நடந்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. 
 
பலியான எலெனா கஸ்தனோவா ஒரு 'ஃபயர் டான்சர்' என்பதும், எலெனா வனீவா ஒரு 'பப்பில் ஆர்ட்டிஸ்ட்' என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த ஜனவரி 14 மற்றும் 15 ஆகிய தேதிகளில் இருவரது அறைகளுக்கும் தனித்தனியே சென்ற அலெக்ஸி, அவர்கள் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துள்ளார்.
 
கைது செய்யப்பட்ட அலெக்ஸி ஒரு பட்டாசு கலைஞர் என்றும், அவர் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர் என்றும் போலீசார் கூறுகின்றனர். மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் போல் நடந்துகொள்ளும் அவர், ஏற்கனவே தான் ஐந்து பேரை கொன்றதாக கூறி போலீசாரை குழப்பியுள்ளார். ஆனால் அவர் குறிப்பிட்ட நபர்கள் உயிருடன் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், இவரது கைபேசியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களின் புகைப்படங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஜனவரி 12-ஆம் தேதி உயிரிழந்த அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மிருதுஸ்மிதா சைக்கியா என்பவரின் மரணத்திலும் இவருக்குத் தொடர்பு இருக்கலாமா என்ற கோணத்தில் விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.
 
சிறு விஷயங்களுக்கே ஆத்திரமடையும் அலெக்ஸி, போதையில் இருந்தபோது இந்த தொடர் குற்றங்களைச் செய்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.
 
Siva

